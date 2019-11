Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Folgeunfall

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer eine Warnbake im Baustellenbereich der B 48 bei Alsenz beschädigt. Durch den Aufprall mit dem Sattelzug geriet die Fußplatte der Bake auf die Fahrbahn. Diese wurde am frühen Samstagmorgen von einem 77-Jährigen aus dem Kreis Bad Kreuznach übersehen und führte zu einem Folgeunfall. Beim Überfahren der Fußplatte entstand ein geringer Sachschaden am Audi des Mannes.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

