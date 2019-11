Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwarzkittel zu Besuch

Langenbach, Krs. Kusel (ots)

Ein ungewöhnliches Zusammentreffen zwischen Pkw und Tier beschäftigt die Polizei Kusel. Ein Anwohner der Hauptstraße meldete am Samstag Nachmittag, dass ein Wildschwein gegen sein Fahrzeug gestoßen sei. So weit - so gut. Alltagskram ... Allerdings stand das nunmehr beschädigte Kraftfahrzeug in trügerischer Sicherheit, nämlich in der Garage. Offenbar wurde das Borstenvieh durch eine stattfindende Treibjagd aufgeschreckt, verirrte sich in die offen stehende Garage und demolierte den nichtsahnenden Mittelklassewagen. Nach kurzem Aufenthalt setzte das Tier seine Flucht in unbekannter Richtung fort.

