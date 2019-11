Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Farbschmierereien an Geldinstitut

Kusel (ots)

In der Zeit vom 27. bis 30.10.2019 besprühten bislang unbekannte Personen Granitplatten am Gebäudes eines Geldinstitutes in der Gartenstraße mit schwarzer Farbe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

