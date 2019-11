Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Wohnhaus eingebrochen

Bann (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner in der Birkenstraße nutzten unbekannte Einbrecher am Donnerstag aus, um die Haustür aufzuhebeln und die Räumlichkeiten zu durchwühlen. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 24:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Landstuhl unter der Tel-Nr.: 06371-92290 zu melden.

