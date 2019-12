Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heessener Dorfstraße am Freitag, 20. Dezember 2019, entstand ein geschätzter Sachschaden von 50000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Bewohner beim Betreten des Hauses Rauchentwicklungen im Hausflur und wählte daraufhin den Notruf. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Wohnungsinhaber waren nicht zugegen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell