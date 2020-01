Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von abmontierten Radsätzen

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt, Titisee

In der Nacht von 17.01. auf 18.01.2020 kam es im Gewerbegebiet von Titisee-Neustadt zu einem Diebstahl von abmontierten Radsätzen. Mehrere der im Außenbereich des Mercedes-Autohauses ausgestellten Pkw wurden durch bislang unbekannte Täterschaft aufgebockt. Im Anschluss wurden jeweils die kompletten Radsätze demontiert und entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Durch das unsachgemäße Aufbocken der Fahrzeuge entstand an diesen zusätzlich auch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zum Abtransport der Radsätze benötigten die Täter ein größeres Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise, wer im genannten Zeitraum Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets wahrgenommen hat oder anderweitige Angaben zum Sachverhalt tätigen kann. Tel. 07651-9336-0

Stand: 03:10 Uhr

FLZ/as (rtn)

