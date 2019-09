Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Taschendiebstahl und EC-Karten-Betrug: Polizei fahndet mit Lichtbildern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1041

Die Polizei Dortmund sucht mit Lichtbildern nach einer unbekannten Frau. Sie steht im Verdacht einer 68-jährigen Dortmunderin die Geldbörse gestohlen und mit deren EC-Karte Bargeld abgehoben zu haben.

Der Taschendiebstahl geschah in einem Drogeriemarkt an der Deutschen Straße. Nur kurze Zeit nach der Tat am 11. März gegen 11.15 Uhr wurde mit der in der Geldbörse enthaltenen EC-Karte in einer Filiale eines Geldinstituts an der Evinger Straße Bargeld abgehoben. Insgesamt entstand der 68-Jährigen ein finanzieller Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die Frau, die auf den Fotos abgebildet ist, und kann Angaben zu ihrer Identität/ihrem Aufenthaltsort machen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell