Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht in der Waschanlage

Weil am Rhein - Friedlingen (ots)

Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr stieß ein Schweizer Pkw-Fahrer mit seinem Ford SUV in der Waschbox einer Sb-Waschanlage gegen die Stirnwand, weil er aus Versehen den Vorwärtsgang eingelegt hatte. Anschließend fuhr der Pkw davon, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Der Betreiber hatte den Vorfall jedoch bemerkt und verständigte die Polizei. Diese konnte den Flüchtigen noch im Stadtgebiet von Weil am Rhein stellen. An der Waschanlage entstand erheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, da die dahinter befindliche technische Anlage der gesamten Waschboxen beschädigt wurde. Auf Grund einer undichten Wasserleitung musste die gesamt Anlage außer Betrieb genommen werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell