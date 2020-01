Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen - Rollerfahrer unter Drogeneinfluß

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags stellte eine Streife des Polizeireviers Weil am Rhein in Schliengen einen 28-jährigen Rollerfahrer fest, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der technisch manipulierte Roller wurde von der Polizei sichergestellt. Der Fahrer wird nun wegen mehrerer Delikte zur Anzeige gebracht.

