POL-FR: Albbruck: Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am Donnerstag, 17.10.2019, in Albbruck passiert war, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise zum mutmaßlichen Fluchtfahrzeug. Gegen 07:20 Uhr war es in der Bahnhofstraße beim dortigen Postamt zur Kollision zweier Pkws gekommen. Beteiligt waren eine bislang unbekannte jüngere Frau und ein 19-jähriger VW-Fahrer. Wie dieser äußerte, habe man angehalten und vereinbart, dass sich die Unfallgegnerin telefonisch meldet. Der Mann übergab der Frau nur seine Handynummer, weitere Erreichbarkeiten oder Namen wurden nicht ausgetauscht. Die Frau meldete sich aber bislang nicht. Sie soll einen kleineren lilafarbenen Pkw gefahren haben. Sie selbst sei ca. 20 Jahre alt und hatte schwarze lange Haare. Ihr Pkw müsste im rechten Frontbereich beschädigt sein. Der VW des jungen Mannes wies ein Schaden auf der Fahrerseite auf, der sich auf ungefähr 1000 Euro belaufen dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

