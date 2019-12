Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Baumaschinen von Baustelle in Wildeshausen-Aldrup +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Diverse Baumaschinen wurden am Wochenende, in der Zeit von Freitag, 13. Dezember 2019, 16:45 Uhr, bis Montag, 16. Dezember 2019, 7:30 Uhr, aus einer in Bau befindlichen Produktionshalle in der Bauerschaft Aldrup entwendet.

Unter anderem konnten die Täter Elektroschweißgeräte, Beleuchtungsmaterial sowie Kabeltrommeln erbeuten. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1493422).

