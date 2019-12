Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Garagentor in Lemwerder beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom Samstag, 14. Dezember 2019, 15:15 Uhr, bis Sonntag, 15. Dezember 2019, 14:30 Uhr, ein Garagentor in der Breiten Fahr in Lemwerder.

Vermutlich wurde der Schaden beim Wenden bzw. Befahren des Garagenvorplatzes verursacht. Der Schaden wurde auf über 1.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lemwerder oder der Polizei Brake unter den bekannten Rufnummern zu melden (1493215).

