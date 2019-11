Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191101 - 1129 Frankfurt-Eckenheim: Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen beobachteten am Donnerstag, den 31. Oktober 2019, gegen 09.40 Uhr, Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dies, noch bevor die Flammen die anderen Räume der Wohnung erreichten. Nach ersten Einschätzungen könnte der Brand durch den Backofen entstanden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere zehntausend EUR, die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, eine Katze verendete.

