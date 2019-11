Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfall - Zeugenaufruf - Am Freitag, den 29.November, gegen 08.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Dorfstraße, Ecke Zum Walde zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Harkebrüggerin befuhr mit ihrem PKW, Hyundai die Straße zum Walde und wollte an der Kreuzung die Dorfstraße in Richtung Kettelerstraße überqueren. Ein 55-jähriger Augustfehner befuhr mit seinem VW-Transporter die Dorfstraße in Richtung Friesoythe und missachtete das Gelblicht an der dortigen Fußgängerampel. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach Angaben der Harkebrüggerin befand sich die Ampelanlage bereits auf rot, weshalb sie in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

