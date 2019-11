Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 28.November 2019, um 13.55 Uhr befuhr ein 60-jähriger Friesoyther mit seinem Sattelschlepper die Bundesstraße 72 in Richtung Cloppenburg und fährt dort auf einen verkehrsbedingt wartenden LKW auf. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus Dinklage und dessen Beifahrer, ein 55-jähriger Lohner werden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 30000 Euro.

Die nächsten, regulären Pressemeldungen werden am Samstag, 30. November 2019, veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell