Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 15. Dezember 2019, gegen 22:00 Uhr, auf einem Radweg entlang der Bümmersteder Straße wurde eine 22-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt.

Sie war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg aus Sandkrug kommend in Richtung Oldenburg unterwegs, als ihr in entgegengesetzter Richtung ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam. Durch einen zu hoch eingestellten Frontscheinwerfer des entgegenkommenden Pedelecs wurde die 22-Jährige aus Hatten so stark geblendet, dass es zur Kollision kam.

Die 22-Jährige begab sich im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Pedelecs entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

