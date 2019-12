Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung in Disko in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in der Nacht zu Sonntag, 15. Dezember 2019, in einer Diskothek in der Peterstraße zugetragen hat.

Gegen 3:30 Uhr schubste ein 21-jähriger Nordenhamer einen 31-jährigen Nordenhamer auf der Tanzfläche zu Boden und trat diesem anschließend mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht.

Der 31-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1487208).

