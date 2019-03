Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Noer

Kreis RD-Eck: Unfall beim Überholen endete glimpflich

Noer (ots)

Ein Sachschaden von etwa 6000 EUR und acht Kubikmeter ausgelaufene Gülle sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute (01.03.19, 14:23 Uhr) auf der L 285 (Bäderstraße) zwischen Noer und Lindhöft ereignete.

Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Trecker samt Gülleanhänger die Landesstraße Richtung Eckernförde und beabsichtigte, nach links auf eine Koppel abzubiegen. In diesem Moment setzte der 49-jährige Fahrer eines Golf Cabrio zum Überholen an. Der VW stieß mit dem Güllefass zusammen und wurde hierbei total zerstört. Die Gülle ergoss sich über den PKW und in den Straßengraben. Der 49-jährige blieb unverletzt und konnte selbstständig aussteigen.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Noer und Gettorf, der Rettungsdienst sowie zwei Streifenwagen aus Schwedeneck und Altenholz eingesetzt. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde organisierten die Feuerwehrleute ein weiteres Güllefass, mit dem die ausgelaufene Gülle aus dem Graben gepumpt wurde.

Die L 285 war für knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Polizei sucht eine Zeugin, die sich kurz vor dem Unfall mit ihrem Fahrzeug zwischen dem Gespann und dem Cabrio befunden haben soll. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwedeneck (Telefon 04308 - 410) oder in Altenholz (Telefon 0431 - 22 000 100) zu melden.

Kai Kröger

