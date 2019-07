POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

Polizeiinspektion Celle

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

29358 Eicklingen, B 214 / K 55

Am Donnerstag, 18.07.2019, gegen 17:45 Uhr, kam es an der B 214 in Höhe des Abzweigs zur Ortschaft Klein Eicklingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 59 jähriger Celler befuhr im Beisein sein 19 jährigen Tochter aus Celle mit einem VW Bus die B 214 aus Braunschweig kommend in Fahrtrichtung Celle.

In Höhe des Abzweigs zur Ortschaft Klein Eicklingen/K 55 kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab.

Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten, zwei am Straßenrand befindlichen Straßenbäumen und kam letztendlich im Straßengraben zum Stillstand.

Durch den Aufprall wurde die Fahrertür, sowie das vordere linke Rad vom Fahrzeug abgerissen. Das verunfallte Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und vollständig zerstört. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 22.500 Euro.

Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerstverletzt und mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugverkehr wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 20:00 Uhr einseitig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

