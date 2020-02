Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Pkw-Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag fuhr gegen 17.00 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Viersen auf der Mackensteiner Straße in Richtung Metallstraße. An dortiger Kreuzung kam aus der Metallstraße ein Pkw, der die Vorfahrt der 43-Jährigen missachtete. Es kam zur Kollision. Der Fahrer des Pkw, ein 36-jähriger Viersener (deutsch), wurde bei der Kollision leicht verletzt, seine 39-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die 43-jährige Viersenerin blieb unverletzt. /wg (193)

