Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch und Einbruchsversuch

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Unbekannte hebelten eine Nebeneingangstüre eines Hauses auf und versuchten es an einem zweiten Haus.

Die Unbekannten hebelten zwischen 15:50 und 16:10 h an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Grenzwaldstraße eine Nebeneingangstüre auf und durchsuchten das gesamte Haus. Sie stahlen wenige hundert Euro Bargeld. Kurz vorher hatten möglicherweise die gleichen Täter ein Hoftor eines Einfamilienhauses an der Gerberstr aufgehebelt, flüchteten dann aber, als sie den Hauseigentümer bemerkten. Sie entfernten sich mit einem in der Nähe abgestellten dunkelgrauen Citröen Picasso mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Grenzwaldstraße. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 -377-0 erbeten./mikö (190)

