Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Karnevalsbilanz des Rosenmontags

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Rosenmontag sorgte die Polizei bei den Zügen in Kempen und in Dülken mit verstärkten Kräften für die Sicherheit aller Jecken. Die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr: 14 Platzverweise (2029: 27), acht Ingewahrsamnahmen (2019: 2) und drei vorläufige Festnahmen. Die Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer; drei von ihnen mussten mit zur Blutprobe. Der Karnevalszug in Kempen verlief mit insgesamt fünf Polizeieinsätzen absolut störungsfrei. In Dülken kam es zu sechs Körperverletzungsdelikten und einem Raubdelikt. Nach einer sexuellen Belästigung konnten die Einsatzkräfte schnell drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 24 Jahren (pakistanisch und afghanisch) aus Mönchengladbach vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Ein 19-jähriger Viersener (deutsch), der sich in der Dülkener Innenstadt aggressiv verhielt, wurde durch Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen und leistet dabei Widerstand. Insgesamt aber zeigte sich der Einsatzleiter, Polizeidirektor Martin Mester, mit dem Verlauf des gestrigen Rosenmontags zufrieden: "Die starke Polizeipräsenz und das konsequente Einschreiben aller Einsatzkräfte konnten größere Auseinandersetzungen verhindern. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Hilfsdiensten hat gut funktioniert. Insgesamt blicken wir auf einen guten Verlauf der Karnevalseinsätze zurück." Morgen, am Aschermittwoch, ist dann alles wieder vorbei - bis zum nächsten Jahr. /wg (189)

