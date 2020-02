Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel entwendet

Viersen (ots)

Am heutigen Montag, d. 24.02.2020 um 14.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in einen Baucontainer an der Horionstraße in Süchteln kurz hinter dem Parkplatz der Jugendpsychiatrie.. Dieser war von Unbekannten vermutlich in der davor liegenden Nacht aufgehebelt worden ; dabei entwendeten die Täter mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel. Da der Abtransport wohl mit einem Fahrzeug erfolgt sein muss, hofft die Polizei auf Hinweise unter 02162-377/0.

