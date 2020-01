Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Alleinunfall mit 2 verletzten Personen

Kalkar (ots)

Am Sonntag, 19.01.2020, gegen 14:10 Uhr befuhr ein 76jähriger Pkw-Fahrer aus Emmerich mit seinem schwarzen Renault die Rheinstraße in Höhe des Sportplatzes Niedermörmter von Kalkar-Hönnepel kommend in Fahrtrichtung Rheinbrücke Rees. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall stark beschädigt, der Fahrer sowie seine 61jährige Beifahrerin aus Emmerich wurden verletzt. Die Personen wurden mit Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Es bestand bei beiden Personen zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die Rheinstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

