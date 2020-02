Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gaststätteneinbruch

Nettetal Breyell (ots)

Am Montag, 24.02.2020, gegen 03.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte, auf der Josefstraße, ein. Sie brachen ein Behältnis auf und entwendeten den Eingangsschlüssel. In den Räumlichkeiten wurden unter anderem Geldspielautomaten aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Alkoholika. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0.

