FW-MK: Ruhige Weihnachten für die Iserlohner Feuerwehr

Insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verliefen die drei zurückliegenden Weihnachtstage für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Iserlohn. In insgesamt 92 Fällen musste Hilfe geleistet werden. Der Rettungsdienst war natürlich am meisten gefordert und rückte zu 85 Einsätzen aus. Hierbei fielen 64 Einsätze für die Rettungswagen an, davon 20 in Verbindung mit dem Notarzt. Die Krankentransportwagen führten 21 Fahrten durch. Die Kräfte des Brandschutzes und der Hilfeleistung verzeichneten 7 Kleineinsätze: Ölspuren, Wasserschaden, Unterstützung des Rettungsdienstes und eine Tierrettung. Sämtliche Einsätze konnten durch die Berufsfeuerwehr Iserlohn abgearbeitet werden, die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten nicht alarmiert werden.

