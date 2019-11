Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneuter Einbruch in Ladengeschäft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag (25.11.2019) in ein Lebensmittelgeschäft in der Normannstraße eingebrochen. Nachdem Unbekannte bereits vor rund zwei Wochen versucht hatten, in das Lebensmittelgeschäft einzubrechen (siehe dazu Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Stuttgart vom 13.11.2019), waren unbekannte Täter in diesem Fall gegen 02.50 Uhr erfolgreich. Zunächst entfernten die Einbrecher offenbar ein zur Sicherung der vor zwei Wochen zerbrochenen Glasscheibe angebrachtes Holzbrett. Anschließend nahmen die Täter einen Gullydeckel aus der Straße und verschafften sich damit Zutritt zum Laden, indem sie die noch vorhandene Glasscheibe zerstörten. Aus dem Geschäft stahlen die Einbrecher mutmaßlich mehrere Dosen eines Energydrinks. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell