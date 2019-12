FW-MK: Zimmerbrand

Feuerwehr Iserlohn

In einer Wohneinrichtung für Jugendliche am Pastorenweg haben heute Nacht Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer gebrannt. Die Feuerwehr Iserlohn, die um 1:03 Uhr alarmiert worden war, hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnte einen größeren Schaden verhindern. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz vor. Der betroffene Gebäudeteil wurde im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach 60 Minuten konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschgruppen Stadtmitte und Obergrüne zum Pastorenweg ausgerückt. Zur Schadenssumme kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

