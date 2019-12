Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kaminbrand

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Zu einem Kaminbrand musste die Feuerwehr Iserlohn am heutigen Sonntag um 16:36 Uhr in die Zimmerstraße ausrücken. Rußrückstände waren in einem Kamin in Brand geraten und sorgten für einen sichtbaren Funkenflug. Die Feuerstätte wurde ausgeräumt und der Kamin gekehrt. Hierbei wurden die Einsatzkräfte von zwei hinzugerufenen Schornsteinfegern unterstützt. Gegen 17:40 Uhr konnte der Einsatz, an dem der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Stadtmitte beteiligt waren, beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Stefan Buchen

Telefon: 02371 / 806 - 6

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell