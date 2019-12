Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim- Unfallhergang unklar, Zeugenaufruf

Sinzheim (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr an einer Kreuzung auf der B3 in Höhe eines Baumarkts zu einem Unfall zwischen einem Ford Fiesta und einem Renault Captur. Beide Fahrzeuge wechselten nach dem Anfahren auf die rechte Fahrbahn und kollidierten vor einer Fahrbahnverengung miteinander. Dabei wurde der rechte Kotflügel sowie die Fahrer und Mitfahrertür des Renault beschädigt. Die Höhe des so verursachten Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Da der genaue Unfallhergang ebenso unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

