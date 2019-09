Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub nahe des Westparks

Dortmund (ots)

Nach einem Raub nahe des Westparks in der Nacht zu Dienstag (24.9.) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 21-jähriger Dortmunder gegen 1.40 Uhr zu Fuß auf der Roseggerstraße unterwegs. Nahe der Studtstraße hielten ihn zwei Männer auf und boten ihm Drogen an. Die beiden sollen dem jungen Mann bereits auf seinem Weg aus der Dortmunder Innenstadt hinterhergegangen sein. Als dieser den Drogenkauf ablehnte, drängte das Duo ihn in eine Garagenzufahrt und schlug zu. Der 21-Jährige fiel zu Boden - dort traten die Täter ihn, entwendeten ihm die Geldbörse und flüchteten in Richtung Möllerbrücke.

Der Dortmunder beschrieb die Männer wie folgt: 1. etwa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, eingefallenes Gesicht, europäisches Erscheinungsbild (vermutlich deutsch), weiße Kappe, hell gekleidet, weiße Bauchtasche.

2. etwa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, untersetzte Statur, dunkle Haare, Bart, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Kappe, dunkel gekleidet, schwarze Umhängetasche.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

