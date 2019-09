Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in ein Gemeindehaus - Tatverdächtige festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1103 Die Polizei hat vier Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Gemeindehaus in Dortmund-Marten festgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Sonntagabend (22.9.) gegen 22 Uhr bei dem Notruf der Polizei. Er hatte zuvor verdächtige Personen in einem Hinterhof gesehen, gefolgt von dort hörbaren Knallgeräuschen. Als die Polizisten kurze Zeit später am Tatort in der Straße Bärenbruch eintrafen, flüchtete die Gruppe. Eine Person konnte direkt, die anderen drei konnten durch weitere Polizeikräfte und erneute Zeugenhinweise in Tatortnähe ebenfalls festgenommen werden.

Augenscheinlich hatten die vier Dortmunder im Alter zwischen 17 und 21 Jahren zuvor in das Gemeindehaus eingebrochen und Diebesgut entwendet. Dieses hatten die Täter jedoch auf der Flucht fallengelassen. Die Beamten konnten es sicherstellen.

Alle Tatverdächtigen sind wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich bekannt. Die Beamten übergaben den 17-Jährigen seinen Erziehungsberichtigten. Die anderen drei verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.

