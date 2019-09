Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Überteuerte Polsterarbeiten - Ermittlungen wegen Wucher

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum warnt von unseriösen Polsterarbeiten und ermittelt wegen des Verdachts auf Wucher. Am Mittwoch (18.09.19) wurden drei Anzeigen erstattet. Drei Senioren im Alter von 79 - 87 Jahren haben sich aufgrund eines Flyers bei dem Anbieter gemeldet und sollten deutlich überteuerte Preise für die Arbeiten zahlen. In zwei Fällen wurden für einfache Arbeiten 12.000 Euro verlangt, in einem weiteren Fall sollten 3000 Euro für Reinigungsarbeiten bezahlt werden.

Die Geldforderungen stehen in keinem Verhältnis zur vorgesehenen Leistung. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Husum unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sich auf Haustürgeschäfte und vermeintliche Angebote einzulassen. Es wird empfohlen, sich bei Bedarf einen Fachbetrieb in der Nähe zu suchen und sich nicht von der scheinbar günstigen Gelegenheit locken oder unter Druck setzen zu lassen.

