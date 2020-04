Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-Jähriger nach Raub auf Kiosk festgenommen: Hinweise auf flüchtige Komplizen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Am Dienstagabend überfielen drei Täter einen Kiosk im Kasseler Stadtteil Fasanenhof. Unter Vorhalt einer Pistole erbeuteten sie aus dem Verkaufsladen Zigaretten und Bargeld. Bei der anschließenden Flucht des Trios gelang es einem couragierten Zeugen, einen der Täter festzunehmen. Die beiden Komplizen des 15-Jährigen konnten hingegen flüchten. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise auf die beiden noch unbekannten Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Überfall in der Arnimstraße, Ecke Ihringshäuser Straße, gegen 18 Uhr ereignet. Nach ersten Ermittlungen sprang ein Täter durch das Straßenverkaufsfenster in den Kiosk und nahm dort unter Vorhalt der Waffe Zigaretten und Geld an sich, während seine beide Komplizen vor dem Laden Schmiere standen. Bei der anschließenden Flucht des Trios griffen sie unvermittelt einen 50-jährige Passanten an, der versuchte, sie zu stoppen. Er erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Dem weiteren hinzugekommenen Zeugen gelang es schließlich, den 15-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Polizisten festzuhalten. Zuvor hatte er sich der Pistole entledigt. Es handelte sich um eine Softairwaffe, die die Beamten sicherstellten. Auch die verlorene Beute fanden die Polizisten auf. Eine Fahndung nach den beiden Komplizen, die in Richtung Simmershäuser Straße flüchteten, verlief allerdings ohne Erfolg. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Jugendlicher, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare, Gesicht mit einem Tuch maskiert, trug einen roten Pullover und eine dunkle Hose. 2. Täter: Jugendlicher, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, Gesicht mit einem Tuch maskiert, dunkel gekleidet.

Der junge Tatverdächtige aus dem Landkreis Kassel musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er von seiner Mutter abgeholt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell