Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Wilhelmshaven - eine Person leicht verletzt, beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 14.01.2020, kam es nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall, durch den ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Ein 74-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr die Straße Am Tiefen Fahrwasser in Fahrtrichtung Süden (Richtung BAB 29). Nach jetzigem Sachstand wollte er die Kreuzung zur Arthur-Grunewald-Straße überqueren, missachtete jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw VW, in dem ein 65-Jähriger saß.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 65-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

