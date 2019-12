Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannte Flugobjekte am Himmel;Einbruch in Vereinsheim;Fahrer räumt Drogenkonsum ein;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unbekannte Flugobjekte am Himmel

Fronhausen und Marburg: Am Freitagabend, 27. Dezember, 18.40 Uhr, gingen bei der Polizei gleich mehrere Anrufe über ungewöhnliche Lichterscheinungen am Himmel ein. Recherchen der Ordnungshüter ergaben, dass keine Ufos unterwegs sind. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den unbekannten Flugobjekten am Himmel um Internetsatelliten.

Einbruch in Vereinsheim

Marburg: Das Sportheim der BSF Richtsberg in der Willy-Mock-Straße geriet zwischen Sonntag, 15. Dezember und Freitag, 27. Dezember, in das Visier von Einbrechern. Nach dem gewaltsamen Eindringen stahlen die Unbekannten unter anderem eine Musik- und Verstärkeranlage, ein Mischpult sowie Bargeld. Der Abtransport der Beute muss mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Bereits am 27. Dezember berichtete die Polizei über einen Einbruch in eine Gaststätte, die sich in unmittelbarer Nähe des Vereinsheims befindet. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060, entgegen.

Fahrer räumt Drogenkonsum ein

Neustadt: Am Sonntagnachmittag, 29. Dezember, kontrollierte die Polizei in der Kernstadt einen jungen Autofahrer. Nach einem Lichtreaktionstest an den Augen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der 27-Jährige räumte ein, erst kürzlich Haschisch konsumiert zu haben. Die Ordnungshüter veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Anschließend durch der Ertappte die Polizeiwache zu Fuß verlassen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell