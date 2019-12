Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weihnachtsbaum fängt Feuer;Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung;Einbrecher erbeutet Geld und Alkohol;Blutentnahme nach Kontrolle;Antisemitische Parole aufgesprüht;Zwei Blutentnahmen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weihnachtsbaum fängt Feuer

Stadtallendorf: Ein Weihnachtsbaum geriet am Dienstagnachmittag, 24. Dezember, in einem Wohnhaus in Erksdorf in Brand. Die Flammen griffen gegen 15.30 Uhr auf die Zimmerdecke über. Der Hausbesitzer löschte den Brand mit einem Feuerlöscher ab. Durch die Ruß- und Rauchentwicklung entstand ein Schaden von zirka 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung

Gladenbach: In einem Wohnhaus in Weidenhausen brach am Mittwochmittag, 25. Dezember, im Bereich des Kellers ein Brand aus, der von der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurde. Der Hausbesitzer versuchte die Flammen selbst zu ersticken und erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer eingeschalteten Fritteuse aus. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Einbrecher erbeutet Geld und Alkohol

Marburg: Eine Gaststätte in der Willy-Mock-Straße geriet am Sonntag, 22. Dezember, in das Visier eines Einbrechers. Nach dem gewaltsamen Eindringen zwischen 2 und 10.30 Uhr stahl der Unbekannte Alkohol und Bargeld. Ein vor dem Lokal stehender Lieferwagen wurde mit dem im Inneren der Gaststätte aufgefundenen Schlüssel ebenfalls geöffnet. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor dem Lokal oder auf dem Gelände aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Blutentnahme nach Kontrolle

Stadtallendorf: In der Nacht auf Donnerstag, 26. Dezember, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen Autofahrer. Der Alkoholgeruch aus dem Wageninneren zog sofort einen entsprechenden Test nach sich, der knapp über ein Promille anzeigte. Zudem ergaben sich bei dem jungen Mann Hinweise aus den Konsum von Drogen. Damit war die Fahrt beendet. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Antisemitische Parole aufgesprüht

Cölbe-Bürgeln: In der Marburger Landstraße sprühte ein Unbekannter mit schwarzer Farbe eine antisemitische Botschaft sowie ein wahrscheinlich angedeutetes Hakenkreuz auf. Festgestellt wurde der Vorfall am Mittwochvormittag, 25. Dezember, gegen 11.45 Uhr. Betroffen sind die Fassade eines neu entstehenden Marktes sowie eine Betonsäule. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zwei Blutentnahmen - Geringe Mengen Marihuana sichergestellt

Marburg: Innerhalb weniger Minuten zog die Polizei am späten Donnerstagabend, 26. Dezember, im Marburger Norden zwei Autofahrer aus dem Verkehr. Bei der ersten Kontrolle gegen 23 Uhr schlug den Ordnungshütern gleich der bekannte Geruch von Marihuana entgegen. Der Drogenvortest verlief anschließend auch positiv. Die Beamten stellten bei dem jungen Fahrer einen Joint sicher. Zehn Minuten später und nur wenige Meter entfernt vom ersten Kontrollort, reagierte ein 21-Jähriger zunächst sehr aggressiv auf die Überprüfung und zeigte sich völlig uneinsichtig. Die Beamten zogen daraufhin eine zweite Streife hinzu. Erst jetzt willigte der Fahrer in einen Vortest ein, der gleich auf zwei illegale Substanzen anschlug. Die Beamten stellten bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana sicher. Die beiden Männer mussten eine Blutentnahme erdulden und durften danach wieder gehen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell