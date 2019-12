Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugen nach Unfallflucht vor Autohaus gesucht;Lackreste weisen auf Unfallverursacher hin;Feuer in der Unterführung;Dunkler VW mit Marburger Zulassung gesucht;Diebe ohne Hemmungen;Unfallfluchten;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zeugen nach Unfallflucht vor Autohaus gesucht

Steffenberg-Quotshausen/L 3049: Das Fahrzeug des Unfallflüchtigen müsste vorne rechts beschädigt sein. Der bis dato unbekannte Fahrer war zwischen Samstag, 21. Dezember, 14 Uhr und Montag, 23. Dezember, 11.40 Uhr, in der Lahnstraße unterwegs, kam nach rechts von der Straße ab und krachte zunächst vehement gegen einen Bordstein. Schon hier spritzen durch die Lenkbewegungen des Fahrers Erdklumpen gegen abgestellte Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses. In der Folge krachte das Fahrzeug gegen ein Hinweisschild, das ebenfalls gegen geparkte Fahrzeuge auf dem Gelände geschleudert wurde. Dabei entstand an einem grauen VW Kombi ein Schaden von zirka 1100 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Lackreste weisen auf Unfallverursacher hin

Biedenkopf-Wallau: Bläulich beziehungsweise türkisfarben sind die Lackanhaftungen, die die Polizei nach einer Unfallflucht in der "Neue Schulstraße" sicherte. Der Unbekannte fuhr am Montag, 23. Dezember, zwischen 10.15 und 11.55 Uhr, hinten rechts gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden braunen Opel Mokka. Bei dem missglückten Parkmanöver in Höhe eines Pflegeheims hinterließ der Fahrer einen Schaden von 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Feuer in der Unterführung

Marburg: In der Unterführung am Rudolphsplatz zündelten Unbekannte am Dienstag, 24. Dezember. Die Täter steckten gegen 3.50 Uhr Holzkisten eines Selbstbedienungsbasars sowie eine Absperrbake in Brand und verursachten einen Schaden von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dunkler VW mit Marburger Zulassung gesucht

Biedenkopf/B 253: Ein 29-Jähriger musste am Dienstagabend, 24. Dezember, auf der Bundesstraße 253 nach rechts ausweichen und landete auf der Leitplanke. An seinem Wagen, der angeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen VW mit Marburger Kennzeichen. Der junge Mann war mit seinem schwarzen Daimler Benz Kombi gegen 19.05 Uhr von der Ludwigshütte kommend in Richtung Eifa unterwegs. Eigenen Angaben zufolge kam ihm in einer Gefällstrecke und Linkskurve der dunkle Wagen, eventuell mit zwei Personen besetzt, teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der ortsfremde Fahrer nach rechts aus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem dunklen VW machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Diebe ohne Hemmungen

Stadtallendorf: Selbst in der Weihnachtszeit schrecken Diebe vor nichts zurück und gehen ohne Skrupel ans Werk. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 21. Dezember, 19 Uhr und Sonntag, 22. Dezember, 10 Uhr, Zugang in den Flurbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort stahlen Täter eine graue elektronische Mobilitätshilfe im Wert von 3800 Euro. Die Mobilitätshilfe der Marke "Scooter Mobil" hat einen schwarzen Korb am Lenkrad, einen schwarzen Sitz und große Räder. Insgesamt wiegt die Beute zirka 200 Kilogramm. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lkw beschädigt Mauer

Fronhausen-Erbenhausen: Im Wiesenweg krachte ein Lkw zwischen Sonntag, 22. Dezember, 23 Uhr und Montag, 23. Dezember, 9.15 Uhr, beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polo angefahren

Marburg: Am Uni-Klinikum, im Bereich einer Rampe zur Intensivstation 7, fuhr ein Unbekannter zwischen Montag, 23. Dezember, 16 Uhr und Mittwoch, 25. Dezember, 14 Uhr gegen einen geparkten grauen VW Polo. Der Schaden auf der rechten Seite beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

