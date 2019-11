Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Braunschweig (ots)

21.11.2019, 16.00 - 18.00 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher am Donnerstagnachmittag abgesehen.

Eine 57-jährige Frau verließ ein Haus in der Körnerstraße als Letzte ihrer Familie am Donnerstagnachmittag. Als die 19-jährige Tochter am Abend als Erste wieder heimkehrte, stellte sie den Einbruch in das Haus fest und verständigte die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter hatten die Terrassentür gewaltsam geöffnet und waren so in das Haus gelangt. Hier durchsuchten sie diverse Zimmer und Behältnisse. Zum Diebesgut gehört Schmuck, Bargeld sowie eine Armbanduhr. Anschließend verschwanden sie unbemerkt.

Der Wert der entwendeten Gegenstände steht noch nicht fest.

