Polizei Braunschweig

POL-BS: Katalysatoren entwendet

Braunschweig (ots)

19./20.11.2019, bis 09.20 Uhr Braunschweig, Dibbesdorf

Eine unangenehme Überraschung erlebte der 50-jährige Besitzer eines Gebrauchtwagenhandels an der Alten Schulstraße.

Der Mann hatte das Gelände am Dienstagabend ordnungsgemäß verschlossen. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Handel kam, stellte er eine Öffnung im Zaun fest. Der oder die Täter hatten sich so Zutritt verschafft.

Die Unbekannten hatten dann an drei der dort abgestellten Autos die Katalysatoren gewaltsam entfernt und entwendet. An einem vierten Fahrzeug wurde dies ebenfalls versucht, jedoch aus unbekannten Gründen abgebrochen. Die Täter entfernten sich unerkannt.

Der Wert der Beute liegt nach ersten Schätzungen über 1000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell