Polizei Braunschweig

POL-BS: Unachtsam Fahrertür geöffnet - zwei Radfahrer verletzt

Braunschweig (ots)

20.11.2019, 16.22 Uhr Braunschweig, Querum

Trotz eines kurzen Blicks in den Rückspiegel kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Querum.

Eine 32-jährige Frau hatte ihren Wagen zum Parken auf dem Eichhahnweg abgestellt. Nach einem kurzen Blick in den Rückspiegel öffnete sie die Fahrertür.

Übersehen hatte sie dabei 34-jährigen Radfahrer und eine 29-jährige Radlerin. Beide fuhren hintereinander, kamen durch die Tür zu Fall und verletzten sich.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die 29-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell