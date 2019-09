Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Bottendorf - 16 LKW-Reifen aus Container gestohlen, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Auf LKW-Reifen abgesehen hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bottendorf. Zum Abtransport müssen die Einbrecher ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben, die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten an zwei Metallcontainer auf dem Betriebsgelände eines Fuhrunternehmens in der Straße Zum Steggrund. Diese Container öffneten sie gewaltsam und konnten so insgesamt 16 LKW-Reifen der Marke Michelin sowie einen Heckfahrradträger für Anhängerkupplungen stehlen. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro konnten die Einbrecher unerkannt flüchten.

Das sie zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen, erhofft sich die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell