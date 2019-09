Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Fünf Männer schlagen Viehmarktbesucher nieder

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen fünf unbekannte Täter einen 24-jährigen Mann in Diemelstadt-Rhoden nieder. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 24-jährige aus Breuna befand sich auf dem Heimweg vom Viehmarkt in Rhoden. In der Nähe der Festhalle wartete er auf eine Bekannte, als fünf ihm unbekannte Männer auf ihn zu kamen. Diese sprachen ihn nach seiner Aussage an, kurz darauf habe einer der Täter ihn bereits in das Gesicht geschlagen. Anschließend sei er auch von den anderen Tätern geschlagen worden und dabei zu Boden gefallen. Am Boden liegend habe man ihn noch getreten. Der Geschädigte erlitt leichtere Verletzungen, außerdem ging seine Brille zu Bruch.

Von den unbekannten Tätern liegen bisher folgende Beschreibungen vor:

Vier Täter etwa 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß, ein Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt und deutlich kleiner, alle sprachen Deutsch.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05691/9799-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell