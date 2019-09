Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Immighausen - Unbekannter stiehlt Werkzeuge, Gartenmöbel und Damenbekleidung

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein unbekannter Täter Werkzeuge aus einer Garage, eine Gartenliege von der Terrasse und Damenbekleidung aus einem Pkw in Immighausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter gelangte zunächst in die unverschlossene Garage in der Straße Am Elmen. Dort stahl er mehrere Elektrowerkzeuge. Dabei handelte es sich unter anderem um eine Kappsäge, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge der Marken Einhell, Bosch und Makita. Außerdem entwendete der Täter noch eine schwarze Gartenliege aus Rattan von der Terrasse sowie Damenbekleidung aus einem unverschlossenem Pkw.

Die Höhe des Diebesgutes schätzte die Polizei auf 1.500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

