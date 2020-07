Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Drei Frauen sollen am Montagnachmittag am Baggersee in Kork beleidigt und geschlagen worden sein. Gegen 17 Uhr wollten die Damen im Alter von 40, 51 und 54 Jahren zusammen mit ihren Kindern und Enkelkindern auf einem Einweggrill grillen. Nach ersten Ermittlungen sollen sie aus etwa fünf Meter Entfernung von einer Frau angebrüllt worden sein, dass sie dies unterlassen sollen. Die Beschuldigte soll auf die Frauen zugegangen sein und mit ihrem Handy Lichtbilder von den Geschädigten gefertigt haben. Vermutlich kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge eine Frau am Arm gepackt und gekratzt wurde. Der Ehemann der Beschuldigten soll sich ebenfalls eingeschaltet haben, die Frauengruppe beleidigt und mit Fäusten traktiert haben. Einer der Opfer soll der Mann den Motorradhelm in den Bauch geschlagen haben, sodass sie zu Boden fiel. Der Täter zeigte den Verletzten zudem noch seinem Mittelfinger, bevor er zu seinem Motorrad ging. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

