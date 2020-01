Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200130.6 Brunsbüttel: Unbekannter zersticht Reifen - Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter in Brunsbüttel an zwei Autos einer Eigentümerin mehrere Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwochmorgen suchte eine Person zwei hintereinander in der Jahnstraße am Straßenrand gegenüber der Hausnummer 10 abgestellte Audis auf. Von dem einen zerstach sie beide Hinterreifen, von dem Audi Sportwagen nur einen der hinteren. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen, Hinweise auf den Reifenstecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

