POL-IZ: 200130.2 Bunsoh: Mühle durch Unbekannte beschädigt

Im laufenden Monat haben Unbekannte ein altes Wassermühlengebäude in Bunsoh beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nachweislich befand sich das Gebäude, das auf einem Grundstück in der Mühlenstraße steht, noch am 11. Januar 2020 in unversehrtem Zustand. Am 25. Januar 2020 stellte ein in unmittelbarer Nähe wohnender Mann fest, dass mehrere Türen und Fenster beschädigt waren, zudem hatten Unbekannte ein Loch in die Außenwand gestemmt. Wie hoch der Schaden an dem Objekt ist, lässt sich aktuell noch nicht beziffern.

Hinweise auf die Zerstörer liegen der Polizei bisher nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühle beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.

