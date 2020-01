Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200129.4 Schenefeld: Erneut Diebstahl von Rußpartikelfiltern

Schenefeld (ots)

In der Nacht zu heute ist es erneut zu einem Diebstahl mehrerer Rußpartikelfilter von Fahrzeugen gekommen. In diesem Fall suchten die Täter einen Schenefelder Betrieb heim.

Im Zeitraum von 01.10 Uhr bis 01.30 Uhr begaben sich Unbekannte über einen Zaun auf das Gelände einer Baufirma im Bürgermeister-Carstens-Ring. Dort stahlen sie von fünf Opel-Fahrzeugen, Modell Movano, die Rußpartikelfilter und machten damit Beute von mehr als zehntausend Euro.

Den Tatort suchten die Diebe vermutlich mit ein oder zwei Fahrzeugen auf, Hinweise zu ihrer Identität gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die in der Nacht rund um das Betriebsgelände verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 /899260 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

