Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200129.2 Brunsbüttel: Dieb macht reiche Beute

Brunsbüttel (ots)

Bereits am 21. Januar 2020 hat ein Unbekannter die Kundin eines Supermarktes bestohlen. Er erbeutete ein Portemonnaie und ging mit der darin enthaltenen Bankkarte zum Automaten und ließ sich einen größeren Bargeldbetrag auszahlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 10.45 Uhr hielt sich die Seniorin in dem Edeka-Markt in der Kaufhausstraße auf. Dort deponierte sie ihre Tasche im Einkaufswagen und bemerkte schließlich an der Kasse, dass diese samt Portemonnaie entwendet worden war. Neben Bargeld und Papieren gehörte eine Geldkarte zum Stehlgut. Diese nutzte der Täter später, um einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto der 77-Jährigen abzuheben.

Hinweise auf den Dieb liegen bisher nicht vor. Möglicherweise lässt die Auswertung von Videomaterial Rückschlüsse auf seine Identität zu. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell