Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200129.3 Brickeln: Unfallflucht

Brickeln (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein junger Mann in Brickeln einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Ort geflüchtet. Erst am nächsten Abend meldete er sich bei der Polizei. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht.

Um 04.15 Uhr geriet ein 26-Jähriger mit seinem VW Polo von der Hauptstraße ab, beschädigte einen Grundstückszaun, landete im Graben und überschlug sich hier. Ein Zeuge eilte dem Verunglückten zu Hilfe, worauf dieser darum bat, keine Polizei zu informieren. Im Zuge dessen stellte der Zeuge bei seinem Gegenüber Atemalkoholgeruch fest. Der Verunfallte kündigte an, jemanden zur Bergung seines Wagens holen zu wollen und verschwand. Bis zum Eintreffen der Polizei kehrte er zum Unfallort nicht zurück. Allerdings erschien ein von ihm beauftragter Bergungs-Helfer, der zum Verbleib des Unfallfahrers jedoch nichts sagen konnte. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ - er selbst tauchte am Folgetag auf der Burger Polizeistation auf, um sich zu stellen. Natürlich war der Mann zu diesem Zeitpunkt nüchtern. Ob er zur Unfallzeit alkoholisiert war, ließ sich nicht mehr feststellen - eine Strafanzeige ist ihm aber dennoch sicher.

An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

